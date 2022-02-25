Собянин сделал удаленный режим работы рекомендательным на фоне снижения заболеваемости

14:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин сделал рекомендательным требование о переводе трети сотрудников столичных предприятий на дистанционный режим работы на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в городе. Об этом он сообщил в своем блоге.
"Требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное", – написал мэр Москвы.
По словам Собянина, столичные власти смогли принять решение об ослаблении ограничений в связи с устойчивым снижением заболеваемости штаммом "Омикрон".
"По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в три раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%", – сообщил он.
Градоначальник напомнил, что к плановому режиму работы возвращаются московские стационары и поликлиники.
По данным Оперштаба, за последние сутки в Москве госпитализировали 543 человека с COVID-19. На ИВЛ находятся 435 пациентов. При этом выздоровели за сутки 7 459 человек. Всего число людей, победивших инфекцию, возросло до 2 466 755.
За минувшие 24 часа выявлено 3 333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 84 человека.
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