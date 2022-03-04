ВОЗ не объявит о завершении пандемии COVID-19 в ближайшие годы – эксперт

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в ближайшие несколько лет Всемирная организация здравоохранения вряд ли объявит о завершении пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист пояснил, что есть, например, пандемия туберкулеза, которая никуда не уходит. COVID-19, уверен он, останется таким же заболеванием. А число заражений будет периодически то возрастать, то уменьшаться.

Ранее Тимаков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, однако COVID-19 никуда не уходит. По его словам, в связи с тем, что заболеваемость будет не на таком высоком уровне, система здравоохранения справится с этой ситуацией.

До этого специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может подойти к концу в этом году. Она считает, что после волны штамма коронавируса "Омикрон" в мире могут перестать происходить большие всплески заражений.

За прошедшую неделю, по данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились более 10 миллионов человек, свыше 60 тысяч умерли. При этом число выявленных случаев заражения снизилось на 16% по сравнению с показателем, зафиксированным неделей ранее, а число смертей снизилось на 10%.

