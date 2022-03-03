Инфекционист заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, но COVID-19 никуда не уходит и новые случаи заболевания все равно будут, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Пандемия не заканчивается, но ситуация стабилизируется. Заболеваемость все равно будет оставаться, просто не на таком высоком уровне", – приводит слова Тимакова РИА Новости.

По его словам, в связи с тем, что заболеваемость будет не на таком высоком уровне, система здравоохранения справится с этой ситуацией.

За последние сутки в России госпитализировали 10 620 человек с коронавирусом. Выздоровели за 24 часа еще 170 689 человек. При этом выявлено 93 026 новых случаев. За сутки умер 781 человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что около 1,4 тысячи коек вернутся к оказанию плановой помощи на фоне улучшения ситуации с COVID-19. Она отметила, что до этого к оказанию плановой и специализированной помощи уже вернулись 715 детских коек в трех столичных стационарах.

