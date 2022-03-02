Около 1,4 тыс коек в Москве вернутся к оказанию плановой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что около 1,4 тысячи коек вернутся к оказанию плановой помощи на фоне улучшения ситуации с COVID-19.

Она отметила, что ранее к оказанию плановой и специализированной помощи уже вернулись 715 детских коек в трех столичных стационарах.

"К оказанию плановой помощи полностью вернутся Госпиталь для ветеранов войн № 3 и Московский городской центр пульмонологии больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова, также вернется часть коек в Инфекционной клинической больнице № 2 и корпус больницы имени С. С. Юдина", – сказала Ракова.

Также, по ее словам, работу приостановят два временных родера на 254 койки, расположенные на территории медцентра в Коммунарке и больницы имени С. С. Юдина. Это стало возможно благодаря снижению количества госпитализаций, отметила Ракова.

Также она добавила, что все помещения и оборудование перед работой пройдут дезинфекцию.

За последние 24 часа в Москве выздоровели 5 203 пациента. За сутки в столице госпитализировали 386 человек. На ИВЛ находятся 317 человек, при этом выявлено 3 024 новых случая коронавирусной инфекции. За сутки скончался 81 пациент с COVID-19.

