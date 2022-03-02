Московские врачи вылечили от COVID-19 почти 2,5 млн человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За время пандемии столичные врачи вылечили от коронавируса 2 492 797 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
За последние 24 часа в городе выздоровели 5 203 пациента. За сутки в столице госпитализировали 386 человек. На ИВЛ находятся 317 человек.
Выявлено 3 024 новых случая коронавирусной инфекции. За сутки в Москве скончался 81 пациент с COVID-19.
За минувшие сутки в РФ госпитализировали 11 754 человека с коронавирусом, что на 7,8% меньше показателей предыдущего дня. Победить болезнь за минувшие 24 часа смогли 183 530 человек, скончались 784. При этом всего по стране выявили 97 455 новых случаев коронавируса.
В Свердловской области за сутки подтвердили 4 868 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 4 514, в Самарской области – 4 061, в Башкирии – 3 352, в Нижегородской области – 3 099, в Москве – 3 024.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 592 824 случая коронавируса в 85 регионах. За все время пандемии зафиксировано 353 230 летальных исходов, выздоровели 13 931 995 человек.
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