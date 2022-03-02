В России госпитализировали 11 754 человека с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 11 754 человека с коронавирусом, что на 7,8% меньше показателей предыдущего дня. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Победить болезнь за минувшие 24 часа смогли 183 530 человек, скончались 784. При этом всего по стране выявили 97 455 новых случаев коронавируса.

В Свердловской области за сутки подтвердили 4 868 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 4 514, в Самарской области – 4 061, в Башкирии – 3 352, в Нижегородской области – 3 099, в Москве – 3 024.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 592 824 случая коронавируса в 85 регионах. За все время пандемии зафиксировано 353 230 летальных исходов, выздоровели 13 931 995 человек.

Ранее заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть на 10% выше статистики. Иммунолог отметил, что ранее ученые считали, что для предупреждения пандемических процессов необходим уровень коллективного иммунитета в 75%, однако на практике целевым является уровень в 90–95%.

