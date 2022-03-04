Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 56%

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России за неделю снизился с 57,8 до 56%. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Снижение коллективного иммунитета в стране фиксируется пятую неделю подряд.

Из тепловой карты следует, что вакцинация первым компонентом была проведена 87 949 768 раз, вакцинация двумя компонентами – 84 093 959 раз.

За последние сутки в стране госпитализировали 9 849 человек с COVID-19. Это на 7,3% ниже показателя предыдущего дня. Всего выявлено 89 174 новых случая коронавирусной инфекции. От последствий заболевания скончались 776 пациентов, еще 160 507 человек выздоровели.