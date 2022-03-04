В Кремле оценили эпидемиологическую ситуацию в России

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Заболеваемость COVID-19 в России снижается, однако о перспективах снятия антиковидных ограничений в стране лучше спрашивать у специалистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

Журналисты поинтересовались, идет ли речь о скором завершении пандемии коронавируса. В ответ на это представитель Кремля посоветовал обратиться к министерству здравоохранения РФ. Он также не стал давать конкретного ответа на вопрос о возможности снятия антиковидных ограничений.

"Что касается введения или отмены ограничительных мер, то регионы используют те самые полномочия, о которых мы говорили неоднократно", – сказал Песков, отметив, что в этом вопросе следует ориентироваться на мнение специалистов, в том числе врачей.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. Однако он подчеркнул, что COVID-19 никуда не уходит, а новые случаи заболевания все равно будут выявляться.

За последние сутки в стране госпитализировали 9 849 человек с COVID-19. Это на 7,3% ниже показателя предыдущего дня. Всего выявлено 89 174 новых случая коронавирусной инфекции. От последствий заболевания скончались 776 пациентов, еще 160 507 человек выздоровели.

