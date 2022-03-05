Центр Гамалеи получил разрешение на исследование препарата от COVID-19 на основе антител

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Минздрав России выдал разрешение Центру имени Гамалеи на проведение первой и второй фаз клинических исследований препарата против коронавируса на основе моноклональных антител, соответствующая информация опубликована в реестре министерства. Речь идет о препарате с действующим веществом гамковимаб.
"Оценка переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики лекарства для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, на основе гуманизированных моноклональных антител при однократном введении у здоровых добровольцев", – говорится в реестре.
Ранее сообщалось, что в Центре имени Гамалеи намерены провести испытания новых платформ для вакцин от коронавируса. Как объяснил директор Центра Александр Гинцбург, новые платформы для препаратов необходимы для защиты от следующих возможных мутаций коронавируса.
Он добавил, что документы для получения разрешения на проведение испытаний уже были переданы в Минздрав РФ.
В ноябре 2021 года в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.
Позже глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет должны будут начаться в ближайшее время.
"Это наш город": первый компонент "Спутника М" получила половина участников исследования
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