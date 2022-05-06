Вакцина от коронавируса "Конвасэл" способствует 100% выработке антител – ФМБА

Вакцина от коронавируса "Конвасэл" способствует 100% выработке антител к вирусу, сообщила ТАСС руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она добавила, что в клинических исследованиях была показана 100% выработка высоких титров специфических антител класса IgG к белку N в сыворотке крови у привитых данной вакциной.

Ранее Скворцова заявила, что вакцину от коронавируса "Конвасэл" можно применять для ревакцинации от коронавируса после других препаратов. В клинических исследованиях участвовали 155 добровольцев. Они могли быть вакцинированы против COVID-19 любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента исследования.

