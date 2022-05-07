Вакцина "Конвасэл" эффективна против "Стелс-омикрона" – ФМБА

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вакцина от коронавируса "Конвасэл" эффективна против всех штаммов COVID-19. Об этом ТАСС сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Она пояснила, что подавляющее большинство эпитопов в белках N разных штаммов SARS-CoV-2 остаются идентичными.
"Поэтому можно ожидать практически одинаковый иммунный ответ при встрече вакцинированного "Конвасэл" человека со всеми штаммами вируса SARS-CoV-2", – сказала эксперт.
Ранее Скворцова сообщила, что "Конвасэл" способствует 100% выработке антител к вирусу. Она добавила, что в клинических исследованиях была показана 100% выработка высоких титров специфических антител класса IgG к белку N в сыворотке крови у привитых данной вакциной.
До этого глава ФМБА заявляла, что "Конвасэл" можно применять для ревакцинации от коронавируса после других препаратов. В клинических исследованиях участвовали 155 добровольцев. Они могли быть вакцинированы против COVID-19 любой доступной на тот момент вакциной не ранее чем за 30 дней до момента исследования.
Кроме того сообщалось, что "Конвасэл" может стать доступна для людей старше 60 лет после третьей фазы исследований. В настоящее время план-проект данной фазы исследований находится в разработке. Испытания планируют начать в конце лета 2022 года.
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