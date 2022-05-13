Психиатр предупредил о нарушениях в работе мозга после перенесенного COVID-19

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Через пару месяцев после перенесенного коронавируса в головном мозге могут развиться три вида нарушений, рассказал врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы Вадим Хайкин.
Речь идет о снижении памяти и умственной работоспособности, пояснил врач. Чаще всего этот недуг может проявляться у пожилых людей. Кроме того, после COVID-19 могут быть тревожные расстройства и бессонница.
"Тревожные расстройства проявляются в молодом возрасте до 44 лет включительно и среднем, до 59 лет. Нарушения сна характерны для разных групп людей", – приводит слова специалиста Ura.ru.
По словам врача, в случае появления одного из этих симптомов необходимо обратиться к психиатру или неврологу.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения России в рамках диспансеризации переболевших коронавирусом планирует разработать рекомендации для врачей по выявлению у пациентов психических расстройств или расстройств поведения.
До этого руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ирина Милюхина рассказала, что коронавирус может провоцировать развитие болезни Паркинсона.
Ученые рассказали, как коронавирус влияет на мозг переболевших
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