Минздрав РФ планирует определять расстройство психики после коронавируса

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Минздрав России в рамках диспансеризации переболевших коронавирусом планирует разработать рекомендации для врачей по выявлению у пациентов психических расстройств или расстройств поведения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальный ответ министерства на запрос главы комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

Как уточняется, планируется разработать проект памятки для перенесших коронавирус о возможности негативного влияния заболевания на психику и признаках развития психических расстройств, а также о необходимости обращения за медпомощью к психологу.

Кроме того, будет разработан проект методических рекомендаций по выявлению признаков психических расстройств у перенесших коронавирус, для специалистов, участвующих в проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Ранее главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк заявил, что психологические проблемы после коронавируса могут проявиться даже через несколько месяцев после выздоровления.

По словам психиатра, некоторые пациенты через несколько месяцев столкнулись с излишней тревожностью, признаками расстройства личности, нарушениями сна, а также с ухудшением памяти. Эксперт пояснил, что это особенно характерно для тех, кто болел в более тяжелой форме.

До этого руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Ирина Милюхина рассказала, что коронавирус может провоцировать развитие болезни Паркинсона. По ее словам, предпосылки для заболевания могли быть сформированы в течение нескольких последних лет, когда зрел дегенеративный процесс на протяжении 15–10 лет.

