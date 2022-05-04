Ученые сравнили влияние коронавируса на мозг со старением на 20 лет

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Ученые Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона сравнили влияние на мозг коронавируса со старением на 20 лет, сообщает журнал eClinicalMedicine.

Специалистами были изучены данные 46 переболевших COVID-19 в тяжелой форме от 28 до 83 лет, которых через 6 месяцев после болезни попросили пройти тестирование, выявляющее когнитивные параметры.

По результатам тестирования, которые сравнили со среднестатистическими показателями 66 тысяч человек, выяснилось, что у перенесших заболевание снизились точность, скорость ответов, баллы IQ. При этом общее ухудшение когнитивных функций сравнимо со старением мозга с 50 до 70 лет.

Ранее китайские ученые разработали специальный индекс, позволяющий прогнозировать тяжесть коронавирусной инфекции по налету на языке.

В своей научной статье специалисты указали, что для определения наличия заболевания язык условно делится на шесть частей. Каждый участок оценивается по шкале от 0 до 2 по трем параметрам: толщина налета, его цвет и жирность.