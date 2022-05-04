Врач оценил риск заражения COVID-19 на майских гуляньях

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов оценил риск заразиться коронавирусом на майских гуляньях. Об этом сообщает "Радио 1".
По словам эксперта, последний месяц повышенной заболеваемости COVID-19 не фиксируется, кроме того, первые майские выходные прошли относительно спокойно: пациентов с коронавирусом было немного. Также в настоящее время не растет уровень госпитализаций.
"Если пациенты госпитализируются, это легкое и среднетяжелое состояние. В тяжелом состоянии поступают единичные пациенты – это люди старше 60 лет, с тяжелыми хроническими заболеваниями и те, кто не имеет прививки от новой коронавирусной инфекции", – отметил врач.
Эксперт подчеркнул, что запланированные к 9 Мая праздничные мероприятия на открытом воздухе не несут риска инфицирования, однако все равно необходимо соблюдать определенные гигиенические нормы.
"Впереди массовые праздничные мероприятия, но если они проводятся на воздухе, я думаю, риск заражения минимален. Но у нас нестабильная погода, похолодания вызывают рост ОРВИ. Поэтому стоит соблюдать обычные меры защиты – помыть руки, придя с улицы, умыться, не контактировать с людьми, у которых есть симптомы респираторных заболеваний, температура", – заявил Осипов.
Кроме того, врач призвал граждан делать ревакцинацию от COVID-19, чтобы защититься от новой волны коронавируса, которая может прийти в конце мая – начале июня.
"Мы ожидаем штамм "Омикрон", он хоть и заразный, но не дает тяжелых проявлений. И мы видим, что у привитых пациентов, особенно у тех, кто вакцинировался повторно, заболевание длится 1–2 дня, а потом состояние становится легче", – заключил эксперт.
Ранее в Израиле предрекли новую волну коронавируса из-за возвращения "Дельта"-штамма. В Университете Бен-Гуриона в Негеве проанализировали сточные воды и заметили, что даже во время преобладания варианта "Омикрон" его предшественник не исчез полностью, что выделяет его на фоне других штаммов. Это связано с высокой резистентностью "Дельты".
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