В Израиле предрекли новую волну коронавируса из-за возвращения "Дельта"-штамма

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Израильские ученые полагают что ближайшим летом мир может охватить новая волна пандемии из-за возвращения "Дельта"-штамма коронавируса. Об этом сообщает онлайн-газета The Times of Israel.
В Университете Бен-Гуриона в Негеве проанализировали сточные воды и заметили, что даже во время преобладания варианта "Омикрон" его предшественник не исчез полностью, что выделяет его на фоне других штаммов. Это связано с высокой резистентностью "Дельты".
Профессор Университета Бен-Гуриона Ариэль Кушмаро уверен, что новая волна "Дельты" непременно будет, а "Омикрон" и его подвиды постепенно исчезнут. Прошлый вариант коронавируса останется в серой зоне до тех пор, пока не появятся подходящие условия для его распространения. При этом он может измениться и предстать перед миром уже в новом виде.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали "Стелс-Омикрон" самым заразным штаммом коронавируса за всю историю пандемии. Его доля постоянно росла, достигнув отметки в более 90% от всех новых случаев COVID-19.
В России резко сократилось число новых случаев COVID-19
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