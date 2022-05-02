Инфекционист допустил рост заболеваемости COVID-19 после майских праздников

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В Москве после майских праздников возможно некоторые повышение заболеваемости коронавирусом, однако большим оно не будет, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

"Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъем, но я не думаю, что он будет большой. Надо сказать, что сейчас меньше народу стало ездить за рубеж", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Он напомнил, что в Китае резко вырос уровень заболеваемости COVID-19 после Олимпиады. По мнению Малышева, это связано с миграцией населения. В России внутренняя миграция не окажет влияния на рост числа заболевших, считает врач, поскольку она невысока.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве не исключают высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом в стране в конце мая или в июне.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что самым заразным штаммом коронавируса за всю историю пандемии являются подвид "Омикрона" BA.2.

Он также отметил, что подлиний данного варианта коронавируса BA.4 и BA.5 в России пока не выявлено, и в настоящий момент в большинстве стран они встречаются редко. В то же время Хафизов указал на рост заболеваемости COVID-19 в ЮАР, предположив, что это связано с высокой долей BA.4 и BA.5 в южноафриканской стране.

