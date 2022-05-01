В Роспотребнадзоре назвали самый заразный за всю историю пандемии штамм COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Самым заразным штаммом коронавируса за всю историю пандемии являются подвид "Омикрона" BA.2 или "Стелс-Омикрон", сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "Стелс-Омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии", – приводит слова эксперта ТАСС.
Он отметил, что подлиний данного варианта коронавируса BA.4 и BA.5 в России пока не выявлено, и в настоящий момент в большинстве стран они встречаются редко. В то же время Хафизов указал на рост заболеваемости COVID-19 в ЮАР, предположив, что это связано с высокой долей BA.4 и BA.5 в южноафриканской стране.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве не исключают высокий риск подъема заболеваемости коронавирусом в стране в конце мая или в июне.
Ранее директор клиники инфекционных заболеваний больницы Сан-Мартино в Генуе Маттео Бассетти заявил, что полного отсутствия новых заражений коронавирусом не удастся достичь никогда. Он пояснил, что даже в будущем будет невозможно достичь того, чтобы не было положительных тестов на COVID-19. При этом эксперт советовал не путать простуду и коронавирус.
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