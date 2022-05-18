Песков не знает, когда Путин снова ревакцинируется от COVID-19

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, когда Владимир Путин будет снова ревакцинироваться от коронавируса. При этом он отметил, что делается все необходимое для защиты здоровья главы государства.

"Пока не могу ответить, просто не знаю", – сказал Песков ТАСС.

Он отметил, что определенные меры предосторожности в отношении российского лидера сохраняются. Сейчас ситуация позволяет постоянно не сверяться с этими данными.

Ранее Песков рассказал, как Владимир Путин спит по ночам. "Спокойно. Его пресс-секретарь не менее спокойно, но чутко", – отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков рассказал, как российского лидера информируют о событиях на линии соприкосновения в Донбассе.

"У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, конечно, у Путина есть множество источников информации, которые позволяют составлять реальную картину положения дел", – заявил пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что Путин всегда держит руку на пульсе и вовремя получает нужные доклады от соответствующих служб.