Песков рассказал, как заботятся о здоровье внуков Путина

Фото: kremlin.ru
О здоровье внуков Владимира Путина заботятся соответствующим образом. Об этом РИА Новости заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также рассказал, что думают в Кремле по поводу слов директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что в столице у всех детей в возрасте от 6 до 11 лет есть антитела к коронавирусу.
"В данном случае неважно, как к ней (вакцинации. – Прим. ред.) относятся в Кремле. Специалисты, наверное, должны давать свои заверения. Понятно, что очень-очень многие дети переболели уже, переболели бессимптомно. Я уж не знаю, есть у них антитела, нет у них антител", – сказал Песков.
Касаемо антител у своей дочери Нади представитель Кремля ответил, что их никогда не мерили и не знают, есть ли у нее они или нет.
Ранее Александр Гинцбург сообщил, что антитела к коронавирусу передаются младенцам с молоком матери. Он отметил, что защиту детям могут передать вакцинированные "Спутником V" и "Спутником Лайт" женщины. В этом случае новорожденные будут до шести месяцев защищены от заражения тяжелыми случаями COVID-19.
Антитела к COVID-19 передаются младенцам с молоком матери – Гинцбург
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