Путин рассказал об общении с внуками

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Владимир Путин признался, что получает большое удовольствие от общения со своими внуками, однако откровенничать на тему своей семьи не любит, сообщает ТАСС.

"Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. <...> Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому", – сказал президент в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

При этом российский лидер не стал уточнять количество своих внуков. Путин объяснил это соображениями безопасности. Также он не согласился с аргументом журналиста о том, что во многих странах члены семей политиков открыто участвуют в публичной жизни.

"Люди же голосуют не за семью, а за меня и за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь", – сказал Путин.

По его словам, в западной политической культуре такое бывает, однако, по его мнению, Россия находится не в таком состоянии, чтобы заниматься подобным театром.

"У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Это во-первых. А во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью", – добавил глава государства.

7 октября Владимир Путин отмечает 68-й день рождения – в шестнадцатый раз на посту главы государства.

Сообщалось, что в этот день президент проведет более десятка телефонных разговоров по международной повестке.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин будет заниматься внутренними делами. Представитель Кремля добавил, что вечером президент встретится с друзьями и родными, как это традиционно бывает.