Путин рассказал об общении с внуками

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин признался, что получает большое удовольствие от общения со своими внуками, однако откровенничать на тему своей семьи не любит, сообщает ТАСС.
"Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. <...> Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому", – сказал президент в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
При этом российский лидер не стал уточнять количество своих внуков. Путин объяснил это соображениями безопасности. Также он не согласился с аргументом журналиста о том, что во многих странах члены семей политиков открыто участвуют в публичной жизни.
"Люди же голосуют не за семью, а за меня и за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь", – сказал Путин.
По его словам, в западной политической культуре такое бывает, однако, по его мнению, Россия находится не в таком состоянии, чтобы заниматься подобным театром.
"У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Это во-первых. А во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью", – добавил глава государства.
7 октября Владимир Путин отмечает 68-й день рождения – в шестнадцатый раз на посту главы государства.
Сообщалось, что в этот день президент проведет более десятка телефонных разговоров по международной повестке.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин будет заниматься внутренними делами. Представитель Кремля добавил, что вечером президент встретится с друзьями и родными, как это традиционно бывает.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: