Президент России Путин отмечает 68-летие

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин в среду, 7 октября отметит 68-й день рождения – в шестнадцатый раз на посту главы государства.

В этот день президент проведет более десятка телефонных разговоров по международной повестке.

Также российский лидер будет заниматься внутренними делами, сообщил ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что вечером Путин встретится с друзьями и родными, "как это традиционно бывает".

Путин окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, он является кандидатом экономических наук.

Кроме того, президент владеет черным поясом по каратэ, а также является мастером спорта по дзюдо и самбо.

Ранее Путин показал свой секретный кабинет и рассказал, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним.

Известно, что у Путина есть две дочери, Мария и Катерина. Одна из них в августе испытала на себе вакцину от коронавируса.