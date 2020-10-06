Песков рассказал о планах Путина в день рождения

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в свой день рождения проведет более десяти международных телефонных разговоров, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков подчеркнул, что каждый по-своему встречает этот праздник. Пресс-секретарь добавил, что вечером Путин встретится со своими друзьями и родными, "как это традиционно бывает".

7 октября Путину исполнится 68 лет.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с экологической обстановкой на Камчатке.