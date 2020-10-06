Путин подчеркнул важность сплоченности граждан России

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Владимир Путин назвал сплоченность граждан вокруг национальных целей жизненно необходимой для страны. Об этом сообщает ТАСС.

"При всей разнице подходов важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых, фундаментальных ценностей. Такая сплоченность жизненно необходима стране. Мы сильны только вместе", – заявил глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Во время видеоконференции президент также отметил, что социальные обязательства и стратегические цели развития страны должны быть приоритетом бюджета РФ на ближайшие три года.

"Приоритет здесь – это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперед, с достижением стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшее десятилетие, до 2030 года", – заявил российский лидер.

По словам Путина, власти разработали конкретные задачи сразу в нескольких сферах.

Президент России ранее заявил, что угроза коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию событий. Владимир Путин подчеркнул, что социальной сфере и системе здравоохранения уделяется особое внимание.

