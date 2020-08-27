Путин рассказал о состоянии своей дочери, испытавшей вакцину от коронавируса

Фото: скриншот телеканала "Россия 24"
Дочь Владимира Путина, испытавшая на себе вакцину от коронавируса, чувствует себя хорошо. Об этом президент РФ сообщил в интервью на телеканале "Россия 24".
Глава государства отметил, что его дочь не советовалась с ним по поводу испытания вакцины. "Она была добровольцем, сама приняла решение", – подчеркнул Путин.
"Как доброволец, и с учетом ее профессии... Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того, чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной", – пояснил он.
Путин также отметил, что после прививки первый день у его дочери была температура 38,4, во второй день – 37 с небольшим, после второй прививки через 21 день тоже фиксировалась небольшая температура.
Он добавил, что после вакцины у его дочери появились антитела.
"Мы прошли доклинические и клинические испытания на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна", – сказал президент.
Путин также отметил, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. Она была зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ.
Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.
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