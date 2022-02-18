Песков рассказал, как Путин спит по ночам

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин спит по ночам, сообщает "Газета.ру".
"Спокойно. Его пресс-секретарь не менее спокойно, но чутко", – отметил представитель Кремля.
Кроме того, Песков рассказал, как российского лидера информируют о событиях на линии соприкосновения в Донбассе.
"У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, конечно, у Путина есть множество источников информации, которые позволяют составлять реальную картину положения дел", – заявил пресс-секретарь главы государства.
Он уточнил, что Путин всегда держит руку на пульсе и вовремя получает нужные доклады от соответствующих служб.
Ранее в России предложили запретить оскорбляющий президента контент. Директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина напомнила о недавнем сюжете телеканала Euronews, посвященном гипотетической войне между РФ и Украиной. Один из его героев бросил фразу, что все закончится, когда Владимира Путина в наручниках привезут на трибунал в Гаагу. Мизулина назвала данное заявление оскорбительным и экстремистским.
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