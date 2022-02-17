В России предложили запретить оскорбляющий президента контент

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Директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила расширить перечень запрещенного в РФ контента, включив в него публикации, оскорбляющие действующего президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что нужно очень аккуратно и взвешенно прописывать все термины и понятия и расширять перечень запрещенного к распространению контента на территории нашей страны... Я бы <...> расширила перечень этого запрещенного контента и запретила любую информацию с оскорблением действующего президента России", – сказала Мизулина.

В частности, она напомнила недавний сюжет телеканала Euronews, посвященный гипотетической войне между Россией и Украиной. Один из его героев бросил фразу о том, что все закончится, когда Владимира Путина в наручниках привезут на трибунал в Гаагу.

Мизулина назвала данное заявление оскорбительным и экстремистским. Она подчеркнула, что "Лига безопасного интернета" намерена обратиться по этому поводу в Роспотребнадзор, чтобы тот запретил вещание телеканала на территории России.

В то же время глава организации обратила внимание на необходимость решения проблемы несвоевременного удаления запрещенного контента. Например, сейчас информационные ресурсы могут не удалять детскую порнографию, информацию о суицидах и о продаже наркотиков в течение месяца, хотя по закону этот процесс должен занимать не больше суток, заключила Мизулина.

Ранее Мизулина предложила поощрять школьников за создание или распространение в интернете полезного контента. По ее словам, в качестве меры поощрения можно было бы использовать присвоение дополнительных баллов на ЕГЭ.

