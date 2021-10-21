Эксперты обнаружили в Facebook рекламу о продаже оружия без лицензии

15:32
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Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили в Facebook и Telegram объявления о продаже оружия без лицензии, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги, члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину.
"Был установлен ряд сообществ в Telegram, в которых ведется незаконная деятельность по продаже огнестрельного и травматического оружия. Кроме того, был обнаружен ряд рекламных объявлений в соцсети Facebook, в которых предлагается приобрести "оружие без лицензии по лучшим ценам". Все объявления прошли премодерацию и проверку соцсети, опубликованы в каталоге рекламных объявлений соцсети", – сказала она.
Мизулина уточнила, что соответствующее обращение было направлено в министерство внутренних дел РФ и Роскомнадзор.
Она также обратила внимание, что такая деятельность подпадает под действие статьи 222 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение оружия.
Мизулина добавила, что размещение подобных объявлений противоречит как правилам социальной сети Facebook, так и закону "О рекламе", запрещающему продвижение данных товаров.
Ранее мировой судья в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию.
Facebook обратился в Таганский суд Москвы с просьбой предоставить отсрочку выплаты штрафов на общую сумму 26 миллионов рублей в связи с техническими проблемами.
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