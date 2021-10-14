Telegram грозит штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента

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Мессенджеру Telegram грозит новый штраф в размере до четырех миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент, административный протокол поступил в мировой суд Таганского района Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября", – заявили в суде.

Там отметили, что протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Ранее мировой судья в Москве оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Всего с начала года мессенджер получил штрафов на 40 миллионов рублей.