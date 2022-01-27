В России разработают детские тарифы интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минпросвещения и Минцифры разработают детские тарифы интернета, рассказал директор департамента цифровой трансформации образования и больших данных Андрей Горобец. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он добавил, что операторы будут проверять ресурсы и ограничивать некоторые из них.

"В рамках поручения (Госсовета. – Прим. ред.) было принято решение о том, чтобы Минцифры проработало вопрос дополнительной градации, создания условий для маркировки соответствующего продукта", – сказал Горобец, отметив важность верификации для избежания инцидентов.

Ранее член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что школьников нужно поощрять за распространение в интернете полезного контента.

Директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин отметил, что в интернете существует дефицит позитивного и полезного контента для детей. Он добавил, что креативным командам необходимо помогать в создании таких материалов.

