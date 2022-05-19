В Минздраве заявили о сохранении угрозы новых волн COVID-19 в России

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Угроза новых всплесков заболеваемости коронавирусом в России сохраняется, несмотря на общую стабилизацию эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила глава департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова.

"Конечно, непосредственно сейчас ситуация изменилась, но угроза новых волн, конечно, существует", – заявила она в ходе пленарной сессии международного конгресса "Оргздрав".

Котова отметила, что в текущих условиях одной из наиболее важных задач является поддержание в России приемлемого уровня коллективного иммунитета.

Ранее Котова заявила, что коронавирусная инфекция в России отступила. По ее словам, это позволяет снимать противоэпидемические ограничения и возвращать систему здравоохранения к плановой работе.