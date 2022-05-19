В России госпитализировали 2 117 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России за последние сутки госпитализировали 2 117 пациентов с коронавирусной инфекцией, что на 11,6% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
За 24 часа были выписаны по выздоровлении 5 952 пациента с ранее диагностированным коронавирусом. Всего по стране с начала пандемии были выписаны 17 670 628 пациентов.
Выявлено 4 927 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 97 пациентов с ранее диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.
Ранее глава департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова заявила, что коронавирусная инфекция в России отступила. По ее словам, это позволяет снимать противоэпидемические ограничения и возвращать систему здравоохранения к плановой работе.
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