Коронавирус отступил, здравоохранение РФ возвращается к плановой работе – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Коронавирусная инфекция в России отступила, отечественная система здравоохранения постепенно возвращается к плановой работе, сообщила глава департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется, что позволяет снимать противоэпидемические ограничения.

"Сократились потоки больных с острыми инфекционными заболеваниями на койки, в поликлиники. Мы возвращаемся к плановому доковидному режиму работы", – приводит слова Котовой РИА Новости.

В то же время необходимо правильно оценивать последствия пандемии, чтобы вынести из нее опыт и сделать правильные выводы, отметила она.

"Ковид отступил, но он изменил состояние здоровья населения", – добавила Котова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что среднероссийские показатели заболеваемости коронавирусом превышены в 42 регионах России. Показатель заболеваемости по итогам 19-й недели 2022 года составил 21,9 на 100 тысяч населения, это на 13,3% ниже уровня прошлой недели.