Руководитель Роспотребнадзора допустила появление в РФ новых штаммов коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в обозримой перспективе в России могут появиться новые штаммы коронавируса. Об этом она заявила ТАСС.

По ее словам, пока нельзя предсказать, будут ли новые штаммы более заразны или вызывать более тяжелое течение заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что среднероссийские показатели заболеваемости коронавирусом превышены в 42 регионах России. Показатель заболеваемости по итогам 19-й недели 2022 года составил 21,9 на 100 тысяч населения, это на 13,3% ниже уровня прошлой недели.

До этого руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вероятность прихода в Россию линий "Омикрон"-штамма ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 высока.

