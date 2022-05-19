Клинические исследования единой вакцины от гриппа и COVID-19 начнутся в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19 холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" и Института стволовых клеток человека начнутся во второй половине 2022 года, сообщает РИА Новости.

В "Ростехе" отметили, что для защиты организма от двух заболеваний будет достаточно одной вакцины, в состав которой войдут компоненты против четырех штаммов гриппа и запатентованная вакцинная платформа ИСКЧ, как наиболее подходящая и технологически релевантная.

Выпуск препарата осуществят на фармацевтическом заводе "Нацимбио".

Ранее сообщалось, что в научном центре "Вектор" началась разработка единой вакцины от гриппа и коронавируса. В ее основе будут вирусы гриппа А и В. Препарат будет корректироваться под новые штаммы каждый сезон благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики.

