Иммунолог объяснил, как будет работать единая вакцина от гриппа и коронавируса

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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Москвой 24 заявил, что совместить в одной вакцине защиту от коронавируса и гриппа технически возможно.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические испытания единой вакцины от гриппа и коронавируса намечены на конец 2022 года. Подобные разработки в настоящее время ведут и другие российские научные лаборатории.

По словам Аграновского, совместить в одном препарате защиту против гриппа и коронавируса очень разумно.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Комплексные вакцины бывают, например, против кори-краснухи-паротита и коклюша-дифтерии-столбняка-полиомиелита. Есть и другие вакцины сразу против нескольких агентов. Конечно, это хорошая идея. Экономит время и дает результат. Вполне разумный подход.

При комбинированной вакцине в организм человека вводятся антигены сразу от нескольких вирусов, объясняет принцип действия эксперт. Вырабатываются антитела, которые противостоят попавшим в организм вирусам, отметил он.

Однако Аграновский подчеркнул, что совместить в одной вакцине защиту от коронавируса и гриппа будет непростой задачей.

"Есть вакцина "Спутник V". В ее основе неспособный к размножению аденовирус, в котором есть ген белка-шипа коронавируса. К ней надо как-то подключить вакцину от гриппа. Но она рекомбинантная, и как это будет сочетаться, для меня пока вопрос. Но технически это возможно", – объяснил вирусолог.

Комментируя сроки проведения клинических испытаний единой вакцины, Аграновский заявил, что необходимости в спешке с процессом ее создания нет. На сегодняшний день важнее, что у России есть эффективная вакцина против коронавируса, подчеркнул собеседник Москвы 24.

При этом в случае благоприятной эпидемиологической обстановки комбинированный препарат и вовсе может не пригодиться, говорит Аграновский. По его словам, для собственной защиты необходимо вакцинироваться уже существующими прививками от коронавируса и гриппа.

"Важно, чтобы между ними прошло не менее 30 дней. То, что есть сейчас, уже работает. Все остальное – это технические улучшения. Очень славно, что люди над этим работают. Но сейчас важнее пройти вакцинацию тем, кто этого еще не сделал", – резюмировал Аграновский.

Ранее глава екатеринбургского филиала Государственного научного центра "Вектор" Александр Семенов заявил, что люди, которые после тяжело перенесенного коронавируса не прошли ревакцинацию, рискуют заболеть гриппом с серьезными осложнениями. Это связано с глубоким воздействием COVID-19 на иммунитет человека, предупредил специалист.

