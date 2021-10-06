В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире на 9% за неделю

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось за семь дней на 9%, а летальных исходов – на 4%, сообщает Life.ru.

Такая тенденция наблюдается с августа этого года. По данным ВОЗ, достаточное снижение новых пациентов с COVID-19 зафиксировано в Африке (на 43%), Восточном Средиземноморье (на 21%), Юго-Восточной Азии (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%) и Америке (на 12%).

При этом в европейских странах заболеваемость за последнюю неделю увеличилась на 5%.

Ранее сообщалось, что в России фиксируется в среднем 20 тысяч случаев коронавирусной инфекции ежедневно. Такого, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, не было ни в один из пережитых страной этапов пандемии. Рост числа случаев коронавируса в настоящее время наблюдается в 67 субъектах страны.

