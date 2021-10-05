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Общество

16:26

В России полностью привиты свыше 42 млн человек

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России от коронавируса полностью привиты 42,2 миллиона граждан. Первый компонент вакцины получили 47,4 миллиона человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, привиты повторно и вакцинированы после болезни 1,9 миллиона человек.

"Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить первично еще 35,9 миллиона россиян. Ревакцинировать же нужно 7,6 миллиона человек", – сказала Голикова.

Ранее Голикова заявила, что регионы России могут объявлять свою территорию свободной от COVID-19. Она также предложила устанавливать аналогичный статус внутри регионов для муниципалитетов.

Врач рассказал, кто сможет сделать прививку в открывшемся пункте вакцинации в ГУМе

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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