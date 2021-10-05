Регионы, объявившие себя COVID-free, смогут получить гранты – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские регионы смогут объявить свою территорию "свободной от коронавируса". За это им предоставят гранты, которые будут направляться на решение региональных проблем. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом.
Она рассказала, что на одном из совещаний по мерам защиты россиян от коронавируса обсуждалось принятие постановления, регулирующего порядок присвоения регионам статуса "территория, свободная от COVID-19".
"Выделенные средства будут направляться на решение региональных проблем по предложениям населения, проживающего на соответствующей территории", – пояснила вице-премьер.
Она также предложила устанавливать аналогичный статус COVID-free внутри регионов для муниципалитетов.
В Москве за сутки выявили 3 827 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время госпитализированы 1 133 человека, на ИВЛ находятся 438 пациентов.
За минувшие сутки в Москве скончались 72 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
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