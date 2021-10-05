В Москве выявлено 3 827 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве за сутки выявили 3 827 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время госпитализированы 1 133 человека, на ИВЛ находятся 438 пациентов. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
"В городе выздоровел еще 2 251 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 500 534", – говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки в Москве скончались 72 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Пройти ее можно в одном из центров на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
За последние сутки в России подтвердили 25 110 новых случаев коронавируса. При этом в 2 110 (8,4%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции. Она напомнила, что сидящему на самоизоляции нельзя контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе живет.
Врач рассказал, кто сможет сделать прививку в открывшемся пункте вакцинации в ГУМе
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