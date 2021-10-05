Врач назвал самый опасный симптом заражения новыми штаммами коронавируса

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Россиянам назвали самый опасный симптом заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом рассказал врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik.
Изначально самым характерным для COVID-19 симптомом являлась потеря обоняния. При этом в случаях с новыми штаммами люди жалуются на подобный недуг все реже.
Другие симптомы коронавируса, по словам медика, крайне схожи с обычной ОРВИ. Это осложняет диагностику, заявил специалист.
"Каких-то определенных симптомов, какие раньше были, допустим, при штамме "Альфа" (так называемый британский штамм коронавируса. – Прим. ред.), сейчас уже нет", – подтвердил Болибок.
Эксперт посоветовал наблюдать за частотой дыхания. Таким образом можно выявить заболевание самостоятельно еще до получения результатов тестирования на коронавирус.
"Самое главное, на что надо обращать внимание, – это если человек начинает задыхаться. Если появляется одышка, то это самый опасный симптом", – предупредил Болибок.
Он уточнил, что частота дыхания здорового человека в состоянии покоя составляет не более 20 вдохов в минуту.
"Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими", – сказал Болибок.
В случае учащенного дыхания он посоветовал незамедлительно обращаться к врачу.
Ранее врач рассказал о влиянии вакцинации на тяжесть постковидного синдрома. По его словам, если переболевший коронавирусом человек сделает прививку, то его состояние при постковидном синдроме улучшится.
Медики сообщили об изменении первых симптомов коронавируса
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