В Москве развернуто более 12 тыс коек для пациентов с COVID-19 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице развернуто более 12 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил Сергей Собянин на совещании Владимира Путина с членами правительства.

"В настоящее время в Москве развернуто 12,5 тысячи коечного фонда [для пациентов с коронавирусной инфекцией], из них восемь тысяч занято", – сказал мэр.

Собянин отметил, что ситуация с ростом заболеваний COVID-19 в городе была ожидаемой, это осенний подъем.

"За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость. Мы видим аналогичную картину и на Северо-Западе, и в Центральном федеральном округе", – отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в ГУМе возобновил работу центр вакцинации от коронавирусной инфекции, его пропускная способность увеличилась до 5 тысяч человек в сутки.

Также социальные работники возобновили поквартирные обходы в Москве, в ходе которых пожилых горожан информируют о преимуществах вакцинации от коронавируса.

Москвичам напомнили, что прививка бесплатная. Для записи на нее может потребоваться назвать дату рождения и номер полиса ОМС.

