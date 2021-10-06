Эксперт рассказал, что перенесшие COVID-19 могут тяжело заболеть гриппом

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Люди, которые перенесли коронавирус и не прошли ревакцинацию, могут тяжело заболеть гриппом, предупредил глава екатеринбургского филиала Государственного научного центра "Вектор" Александр Семенов.
"Еще очень сильно рискуем болеть не только ковидом, но и гриппом. Особенно тяжело будут болеть те, кто уже переболел коронавирусом. <...> Люди, которые переболели коронавирусом, не ревакцинировались, не соблюдают мер предосторожности и так далее, рискуют заболеть не просто гриппом, а очень тяжелым гриппом", – заявил он в эфире канала "Россия 24".
Семенов пояснил, что коронавирус оказывает губительное воздействие на иммунитет, поэтому переболевшие им люди находятся в группе риска.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что этой осенью и зимой жители России столкнутся с двумя новыми штаммами гриппа. По словам Поповой, заболеванию гриппом особенно подвержены люди, которые недавно перенесли COVID-19. Она отметила, что угрозу в данном случае представляют не только новые штаммы, а любые разновидности гриппа.
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