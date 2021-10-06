В Роспотребнадзоре назвали различия между симптомами ОРВИ, гриппа и COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Киселев

Специалисты Роспотребнадзора перечислили ключевые различия между симптомами COVID-19, ОРВИ и гриппа. Список опубликован на сайте столичного управления ведомства.

При коронавирусе частыми симптомами являются повышенная температура, усталость, сухой кашель, потеря обоняния, боль в суставах, головная боль, а также искажение вкусов. Кроме того, пациенты с COVID-19 часто чихают.

Грипп в первую очередь отличается тем, что у пациентов не наблюдается искажение вкусов. При этом остальные симптомы, такие как повышенная температура, усталость, кашель, боль в суставах и головная боль, присутствуют.

При ОРВИ зачастую наблюдаются насморк, боль в горле и чихание. При этом у пациентов нет искажения вкуса, одышки, а также диареи, которая иногда встречается среди симптомов гриппа и коронавируса.

В Роспотребнадзоре отметили, что профилактика гриппа схожа с профилактикой COVID-19. Прежде всего специалисты советуют чаще мыть руки, носить защитные маски и вакцинироваться. При появлении любых симптомов необходимо сразу обратиться к врачу.

1 из 7

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коронавирус не имеет специфических симптомов, которые однозначно могли бы определить заболевание, при этом грипп при легкой форме также самостоятельно диагностировать невозможно.

По его словам, грипп и коронавирус являются вирусными заболеваниями, поэтому крайне важно начать своевременное лечение. В частности, отметил Горелов, тяжесть течения заболеваний в первые двое суток определит применение противовирусных препаратов.