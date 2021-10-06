В Роспотребнадзоре назвали различия между симптомами ОРВИ, гриппа и COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Киселев
Специалисты Роспотребнадзора перечислили ключевые различия между симптомами COVID-19, ОРВИ и гриппа. Список опубликован на сайте столичного управления ведомства.
При коронавирусе частыми симптомами являются повышенная температура, усталость, сухой кашель, потеря обоняния, боль в суставах, головная боль, а также искажение вкусов. Кроме того, пациенты с COVID-19 часто чихают.
Грипп в первую очередь отличается тем, что у пациентов не наблюдается искажение вкусов. При этом остальные симптомы, такие как повышенная температура, усталость, кашель, боль в суставах и головная боль, присутствуют.
При ОРВИ зачастую наблюдаются насморк, боль в горле и чихание. При этом у пациентов нет искажения вкуса, одышки, а также диареи, которая иногда встречается среди симптомов гриппа и коронавируса.
В Роспотребнадзоре отметили, что профилактика гриппа схожа с профилактикой COVID-19. Прежде всего специалисты советуют чаще мыть руки, носить защитные маски и вакцинироваться. При появлении любых симптомов необходимо сразу обратиться к врачу.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коронавирус не имеет специфических симптомов, которые однозначно могли бы определить заболевание, при этом грипп при легкой форме также самостоятельно диагностировать невозможно.
По его словам, грипп и коронавирус являются вирусными заболеваниями, поэтому крайне важно начать своевременное лечение. В частности, отметил Горелов, тяжесть течения заболеваний в первые двое суток определит применение противовирусных препаратов.
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить COVID-19 от другого заболевания
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: