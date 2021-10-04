Результаты совместимости вакцин от гриппа и коронавируса обнадеживают – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Результаты исследования совместимости вакцин от гриппа и коронавируса при их одновременном введении обнадеживают. Об этом заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе форума "Биотехмед".

По его словам, сейчас перед ведомством стоит важная задача – оценить эффективность одновременного введения вакцин против ковида и против гриппа. Мурашко подчеркнул, что первые результаты исследования показывают обнадеживающие показатели.

Доклинические исследования процедуры одновременного введения двух вакцин начались в середине сентября. Речь идет о проверке действия препаратов на животных.

Глава отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Центра имени Гамалеи Александр Бутенко между тем призвал россиян последовательно прививаться как от гриппа, так и от коронавируса. По его словам, данные патогены не дают взаимного перекрестного иммунитета, поэтому не исключено, что можно одновременно заразиться и тем и другим.

