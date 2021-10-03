Эпидемиолог рассказал, в каком случае невозможно отличить COVID-19 от гриппа

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Коронавирус не имеет специфических симптомов, которые однозначно могли бы определить заболевание, при этом грипп при легкой форме также самостоятельно диагностировать невозможно. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину, но при легких формах и его дифференцировать на глазок невозможно", – приводит слова специалиста ТАСС.
Он отметил, что и грипп и коронавирус являются вирусными заболеваниями, поэтому крайне важно начать своевременное лечение. В частности, отметил Горелов, тяжесть течения заболеваний в первые двое суток определит применение противовирусных препаратов.
"Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение", – добавил он.
Горелов также подчеркнул важность соблюдения мер профилактики. Он отметил, что независимо от того, переболел человек COVID-19 или вакцинировался, ему все равно необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах, не забывать о гигиене рук и не посещать работу или школу при плохом самочувствии.
Прививаться от коронавируса можно через 2–3 недели после перенесенного ОРВИ или гриппа, об этом Горелов рассказал ранее.
Он отметил, что в первую очередь поставить прививки от гриппа и коронавируса следует гражданам из группы риска. По словам специалиста, любая вирусная инфекция является для организма серьезным иммунным стрессом, что приводит к различным последствиям в будущем. В то же время врач подчеркнул, что между прививками от гриппа и COVID-19 должно пройти не меньше месяца.
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