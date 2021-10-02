Биологи назвали главные признаки коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Британские биологи назвали основные признаки, отличающие заражение коронавирусной инфекцией от гриппа или простуды. Об этом сообщает Express.
Специалисты провели восемь раундов тестирования с июня прошлого года по январь текущего, чтобы выяснить, какие именно факторы указывают на COVID-19.
Как оказалось, главными признаками коронавируса является потеря или изменение вкуса и запахов. Также заражение COVID-19 характеризуется лихорадкой, стойким кашлем, ознобом, болью в мышцах и потерей аппетита.
По словам биологов, если у человека нет ни одного из перечисленных симптомов, то у него не коронавирус.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о сезонном подъеме заболеваемости ОРВИ, а также предупредила об увеличении числа случаев коронавируса в России. Так, отметила она, темп прироста больных COVID-19 за минувшую неделю составил 8,8%. Попова также подчеркнула, что в России доминирует "индийский" штамм "Дельта", на него приходится 97% заражений коронавирусом.
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