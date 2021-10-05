Попова предупредила о появлении двух новых штаммов гриппа

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Этой осенью и зимой жители России столкнутся с двумя новыми штаммами гриппа. Особую опасность они представляют для людей, которые недавно перенесли коронавирус, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.
"ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. – Прим. ред.) в этом году изменила штаммовый состав вакцины против гриппа, и там два варианта вируса гриппа А. Они новые, раньше с ними не встречались люди в Российской Федерации", – сказала Попова в ходе совещания Владимира Путина с кабмином.
По словам Поповой, заболеванию гриппом особенно подвержены люди, которые недавно перенесли COVID-19. Она отметила, что угрозу в данном случае представляют не только новые штаммы, а любые разновидности гриппа.
"К ослабленным, пожилым людям, работающим с большим количеством потребителей, у нас присоединилась еще одна группа риска, по мнению специалистов, – это люди, перенесшие ковид в прошедший период", – пояснила Попова.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что защититься от заражения ОРВИ после перенесенного коронавируса помогут частое мытье рук, использование антисептика и ношение масок. Специалист также призывает избегать мест массового скопления людей.
Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев также сообщил, что коронавирус сильно ослабляет организм, поэтому после болезни возрастает риск заражения ОРВИ.
Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа
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