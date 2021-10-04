Мурашко предупредил о напряженном сезоне гриппа в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России ожидается напряженный сезон гриппа из-за циркуляции COVID-19, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он посоветовал делать прививку и от коронавирусной инфекции, и от гриппа.

"Вакцинироваться нужно и той и другой вакциной. Это принципиально важно, сезон будет напряженный, не нужно рисковать", – приводит слова министра ТАСС.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что невозможно предсказать, как будет развиваться новая волна пандемии. По его словам, сработать на опережение пока не получается, ситуация развивается слишком быстро.

В ГУМе возобновил работу центр вакцинации от коронавирусной инфекции, его пропускная способность увеличилась до 5 тысяч человек в сутки.

Также социальные работники возобновили поквартирные обходы в Москве, в ходе которых пожилых горожан информируют о преимуществах вакцинации от коронавируса.

Москвичам напомнили, что прививка бесплатная. Для записи на нее может потребоваться назвать дату рождения и номер полиса ОМС.

