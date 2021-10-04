Врач объяснила, как избежать заражения ОРВИ после перенесенного коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что защититься от заражения ОРВИ после перенесенного коронавируса помогут частое мытье рук, использование антисептика и ношение масок. Специалист также призывает избегать мест массового скопления людей.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что коронавирус сильно ослабляет организм, поэтому после болезни возрастает риск заражения ОРВИ.

Фактор защиты снижается и после тяжелых ОРВИ, но на течение COVID-19 в большей степени влияют именно хронические заболевания, в частности диабет, нарушения гемостаза, воспалительные заболевания, подчеркнул Исаев.

"Естественно, людям после любого перенесенного тяжелого заболевания, не только после коронавируса, нужно быть очень аккуратными. Меры предосторожности здесь абсолютно те же самые. Также важно бывать на свежем воздухе каждый день, но не в местах скопления людей. При этом следует одеваться по погоде. Я бы порекомендовала взять с собой шапку или перчатки, надеть, если чуть замерз, и снять, если жарко", – сказала Чернышова.

При этом, по мнению терапевта, самостоятельное восстановление ослабленного иммунитета путем приема витаминов может сыграть злую шутку.





Надежда Чернышова врач-терапевт Витаминные комплексы, поливитамины не рекомендую к самостоятельному назначению. Нужно выяснить текущий уровень витаминов в организме, сдать анализы и при обнаружении дефицита уже по назначению врача этот пробел восполнить. Иначе это как минимум бесполезно, а как максимум может привести к передозировке какого-то витамина.

Специалист порекомендовала после коронавируса есть больше свежих продуктов с минимальной кулинарной обработкой или же в сыром виде.

"Подойдут овощи разных цветов: чем богаче будет палитра потребляемых продуктов, тем больше иммунитет получит разных питательных необходимых веществ. Сейчас есть тыква, цукини, брокколи, болгарские перцы. Нужно питаться разнообразно", – пояснила собеседница Москвы 24.

Особенно, по словам терапевта, следует обратить внимание на зелень темно-зеленого цвета и есть как можно меньше полуфабрикатов.

Чернышова также добавила, что прогнозировать, как будет протекать течение ОРВИ на фоне перенесенного коронавируса, сложно.





Надежда Чернышова врач-терапевт Эти же респираторные вирусы (ОРВИ) могут также вызывать, например, пневмонию. Если там слабое место, если иммунитет действительно никакой, то может произойти такая ситуация.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус не имеет специфических симптомов, которые однозначно могли бы определить заболевание, при этом грипп при легкой форме также самостоятельно диагностировать невозможно.

По его словам, и грипп, и коронавирус являются вирусными заболеваниями, поэтому крайне важно начать своевременное лечение. В частности, отметил Горелов, тяжесть течения заболеваний в первые двое суток определит применение противовирусных препаратов.

Горелов также подчеркнул важность соблюдения мер профилактики: необходимо соблюдать безопасное расстояние, носить маски в общественных местах, не забывать о гигиене рук и не посещать работу или школу при плохом самочувствии.

